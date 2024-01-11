فيديو.. ردة فعل بائع خبز جزائري عندما علم أن الزبون سعودي

تداول عدد من المغرّدين على منصة إكس مقطع فيديو أظهر ردّة فعل بائع خبز جزائري الجنسية تجاه مواطن سعودي، بعدما علم جنسيته وأنه من المدينة المنورة، حيث رفض الجزائري الحصول على ثمن الخبز، وطلب مِن المواطن ومَن كان معه أن يدعو له ولزوجته التي كانت معه في العمل.

وأوضح المواطن السعودي في مقطع الفيديو أن بائع الخبز الجزائري عبّأ الأكياس لنا بالمجان، لما عرف أننا من المدينة، ولم يرضَ الحصول على المقابل.

ودعا المواطن للجزائري، قائلاً: “إن شاء الله ربنا يطعمك عمرة قريباً، وتيجوا عندنا المدينة مرحبا بيكم إن شاء الله.. سنعطيك الرقم، تيجي المدينة، ومرحبا بيكم، وتمتع بالإقامة في المدينة”، ثم حصل منه على رقمه للتواصل معه وتحقيق أمنيته.

من جهته، دعا بائع الخبز للمواطن ومن كان معه بالصحة والعافية، وتمنى زيارة بيت الله الحرام والمدينة المنورة، فيما أكد المواطنون السعوديون له عمل عمرة قريباً وطلبوا منه الدعاء لهم، ثم انصرفوا.