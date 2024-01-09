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فيصل الغامدي: سنعمل على إسعاد السعوديين والتتويج بـ كأس أمم آسيا

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٤ صباحاً
فيصل الغامدي: سنعمل على إسعاد السعوديين والتتويج بـ كأس أمم آسيا
المواطن - فريق التحرير

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كشف فيصل الغامدي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي، أن الأخضر سيقاتل للفوز بلقب كأس أمم آسيا 2023 في قطر لإسعاد الجماهير السعودية.

وتحدث الغامدي في برنامج “أكشن مع وليد”: “لدينا هدف حاليًّا هو استغلال المباريات الودية ولا ننظر إلى النتيجة، خضنا مباراة لبنان وتعلمنا منها، وسنركز على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة فلسطين”.

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وأضاف الغامدي: “بإذن الله سنُفرح الشارع الرياضي السعودي ونُحقق آسيا، ونعمل على تطوير لياقتنا البدنية والفنية”.

وسيواجه الأخضر، المنتخب الفلسطيني على ملعب الوكرة القطري اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

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