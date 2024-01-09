فيصل الغامدي: سنعمل على إسعاد السعوديين والتتويج بـ كأس أمم آسيا موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني محاضرات تفاعلية وهدايا في أول أنشطة جمعية الطب الوراثي في 2024 يشهد مواجهة قوية بين الريال وأتلتيكو مدريد .. نتائج قرعة دور الـ16 بـ كأس ملك إسبانيا هل يمكن نقل كفالة العامل المنقطع عن العمل؟ آخر التطورات في قضية النصر ضد بيتروس إل جي تطلق تلفازًا شفافًا يسمح برؤية ما خلفه 16 مصنعًا لإنتاج العطور في السعودية وكيل محمد صلاح يرد على حقيقة انتقال موكله للدوري الإسباني ويُعطي الأمل لـ الهلال اشتراطات الحصول على شهادة امتثال المباني
كشف فيصل الغامدي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي، أن الأخضر سيقاتل للفوز بلقب كأس أمم آسيا 2023 في قطر لإسعاد الجماهير السعودية.
وتحدث الغامدي في برنامج “أكشن مع وليد”: “لدينا هدف حاليًّا هو استغلال المباريات الودية ولا ننظر إلى النتيجة، خضنا مباراة لبنان وتعلمنا منها، وسنركز على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة فلسطين”.
وأضاف الغامدي: “بإذن الله سنُفرح الشارع الرياضي السعودي ونُحقق آسيا، ونعمل على تطوير لياقتنا البدنية والفنية”.
وسيواجه الأخضر، المنتخب الفلسطيني على ملعب الوكرة القطري اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.
فيصل الغامدي – لاعب #المنتخب_السعودي: نعمل على أن نكون في أتم جاهزية لكأس آسيا .. بإذن الله نفرح الشارع الرياضي بتحقيق آسيا
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#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 8, 2024