فيصل الغامدي ضمن مواهب شابة تألقت بالجولة الثانية

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خطف نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيصل الغامدي الأنظار خلال مشاركته ضد قرغيزستان في بطولة كأس آسيا 2023.
ونشر حساب كأس آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لمواهب شابة تألقت في الجولة الثانية، وهم؛ فيصل الغامدي، العراقي علي جاسم، الأوزبكي عباسبيك فايزوليف والإندونيسي أرناندو آري.
وشارك فيصل الغامدي كبديل عند الدقيقة 77 من مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، وكان نشطًا وظهر بشكل مميز دفاعيًا وهجوميًا، كما نجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 84.
وتفاعلت الجماهير مع المستوى المميز الذي ظهر عليه الغامدي، رغم مشاركته كبديل، وطالبوا عبر منصة “إكس”، المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بالاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.
وضمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على قرغيزستان بالأمس، ويستعد لمواجهة تايلاند، يوم الخميس المقبل، في ختام مرحلة المجموعات.
مواهب شابة تألقت في الجولة الثانية من #كأس_آسيا2023 ✨
🇮🇩 أرناندو آري
🇺🇿 عباسبيك فايزوليف
🇮🇶 علي جاسم
🇸🇦 فيصل الغامدي@NEOM #نجوم_المستقبل pic.twitter.com/lm5F8wjdxg
— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 22, 2024