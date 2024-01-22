فيصل الغامدي ضمن مواهب شابة تألقت بالجولة الثانية

خطف نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيصل الغامدي الأنظار خلال مشاركته ضد قرغيزستان في بطولة كأس آسيا 2023.

فيصل الغامدي من أبرز المواهب الشابة

ونشر حساب كأس آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لمواهب شابة تألقت في الجولة الثانية، وهم؛ فيصل الغامدي، العراقي علي جاسم، الأوزبكي عباسبيك فايزوليف والإندونيسي أرناندو آري.

وشارك فيصل الغامدي كبديل عند الدقيقة 77 من مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان، وكان نشطًا وظهر بشكل مميز دفاعيًا وهجوميًا، كما نجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 84.

وتفاعلت الجماهير مع المستوى المميز الذي ظهر عليه الغامدي، رغم مشاركته كبديل، وطالبوا عبر منصة “إكس”، المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بالاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

الأخضر ضمن التأهل

وضمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على قرغيزستان بالأمس، ويستعد لمواجهة تايلاند، يوم الخميس المقبل، في ختام مرحلة المجموعات.