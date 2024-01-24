مدرب تايلاند: الأخضر قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية الحرارة 11 تحت الصفر.. الأحوال الجوية تلغي مئات الرحلات في كوريا الجنوبية فيصل الغامدي: هدفنا الحفاظ على الصدارة مانشيني: مواجهة تايلاند صعبة وهدفنا الفوز دائمًا إيداع الدعم السكني لشهر يناير بقيمة 965 مليون ريال تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسيراً أوكرانياً أمور يجب ألا تفعلها قبل النوم السعودية أمام مجلس الأمن: أولويتنا رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت
شدد نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، فيصل الغامدي، على جاهزية اللاعبين لمواجهة تايلاند المرتقبة، مؤكدًا رغبتهم في تحقيق الفوز والتأهل في الصدارة.
وقال فيصل الغامدي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد تايلاند: “نسعى للفوز والحفاظ على الصدارة، وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية لهذه المباراة”.
وواصل الغامدي حديثه، قائلًا: “كل مباراة أو تمرين أعمل على تطوير نفسي، كلاعبين نحن على قلب واحد، وهدفنا التتويج بلقب كأس آسيا”.
وأضاف: “أشكر الجميع على الإشادة، وبخصوص مقارنتي بنواف التمياط فهو لاعب كبير وله تاريخ، ولكن هو نواف التمياط وأنا فيصل الغامدي، أتمنى أن أحقق شيئًا مع منتخب السعودية”.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد تايلاند، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.