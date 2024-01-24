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خلال مواجهة السعودية ضد تايلاند

فيصل الغامدي: هدفنا الحفاظ على الصدارة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٤ مساءً
فيصل الغامدي: هدفنا الحفاظ على الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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شدد نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، فيصل الغامدي، على جاهزية اللاعبين لمواجهة تايلاند المرتقبة، مؤكدًا رغبتهم في تحقيق الفوز والتأهل في الصدارة.

فيصل الغامدي يؤكد الاستعداد للمباراة

وقال فيصل الغامدي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد تايلاند: “نسعى للفوز والحفاظ على الصدارة، وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية لهذه المباراة”.

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فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @SaudiNT

وواصل الغامدي حديثه، قائلًا: “كل مباراة أو تمرين أعمل على تطوير نفسي، كلاعبين نحن على قلب واحد، وهدفنا التتويج بلقب كأس آسيا”.

وأضاف: “أشكر الجميع على الإشادة، وبخصوص مقارنتي بنواف التمياط فهو لاعب كبير وله تاريخ، ولكن هو نواف التمياط وأنا فيصل الغامدي، أتمنى أن أحقق شيئًا مع منتخب السعودية”.

فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @SaudiNT

مباراة السعودية ضد تايلاند

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد تايلاند، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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