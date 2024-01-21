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ضمن منافسات كأس آسيا

فيصل الغامدي يُسجل ثاني أهداف الأخضر

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣١ مساءً
فيصل الغامدي يُسجل ثاني أهداف الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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نجح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيصل الغامدي في تسجيل الهدف الثاني في شباك قرغيزستان قبل نهاية أحداث الشوط الثاني.

فيصل الغامدي يهز الشباك

وأطلق البديل فيصل الغامدي تسديدة صاروخية؛ تُغالط حارس المرمى وتهز الشباك عند الدقيقة 84، لتشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة، بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

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المنتخب السعودي ضد قرغيزستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وكان الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان المقامة على إستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، قد انتهى بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ترتيب المجموعة بكأس آسيا

وتتواجد تايلاند في صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام عمان اليوم، فيما يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفي حالة فوزه على منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم سينفرد بالمركز الأول.

مباراة السعودية ضد قرغيزستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

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