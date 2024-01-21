فيصل الغامدي يُسجل ثاني أهداف الأخضر

نجح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيصل الغامدي في تسجيل الهدف الثاني في شباك قرغيزستان قبل نهاية أحداث الشوط الثاني.

فيصل الغامدي يهز الشباك

وأطلق البديل فيصل الغامدي تسديدة صاروخية؛ تُغالط حارس المرمى وتهز الشباك عند الدقيقة 84، لتشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة، بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وكان الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان المقامة على إستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، قد انتهى بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة بكأس آسيا

وتتواجد تايلاند في صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام عمان اليوم، فيما يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفي حالة فوزه على منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم سينفرد بالمركز الأول.