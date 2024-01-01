فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا

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أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن سلمان، بنائبه في إمارة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.
وقال الأمير فيصل بن سلمان عن نائبه في إمارة المدينة المنورة: عمل من سبع سنين ما سجلت عليه ولا خطأ واحدًا”.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الأحد، جمعًا من المواطنين والمسؤولين الذين قَدِموا للسلام عليهما، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة.
وأكد أمير المدينة المنورة أنه سيعمل على إكمال مسيرة البناء؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في هذه المدينة المباركة التي تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات، في إطار العناية والرعاية التي توليها الدولة للحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين.
وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بما حققه الأمير فيصل بن سلمان من إنجازات ونجاحات متلاحقة خلال السنوات الماضية، وساهمت في تعزيز النهضة التنموية لمنطقة المدينة المنورة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد.
المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأمير #فيصل_بن_سلمان، وسمو أمير منطقة #المدينة_المنورة #سلمان_بن_سلطان، يلتقيَان جمعاً من المواطنين والمسؤولين، وذلك بحضور سمو نائب أمير المنطقة #سعود_بن_خالد_الفيصل. pic.twitter.com/GNMY5zyNrS
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) December 31, 2023