مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية بتعديل لوائحها الخاصة بعطلتي عيدي الفطر والأضحى فيصل بن فرحان: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة الشورى يدعو صندوق التنمية الوطني للمساهمة في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة 8 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 157.4 مليون ريال خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات من أبشر هدف يعلن عن 2600 وظيفة بالقطاعات الحكومية والشركات الكبرى حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر نصيحة ثمينة لـ تشافي بعد حفل The Best الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيرانية في بغداد ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات
عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة “تأمين عالم مضطرب” في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية، والحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، ويجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات#المملكة_في_دافوس
#الإخبارية pic.twitter.com/iWDaSeBjKN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2024
وتابع “يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد”.
وأضاف “أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، وعلى المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة”.
وختم وزير الخارجية بقوله : “إن المدنيين في إسرائيل وغزة يمرون بمأساة ونعمل على منع توسع الصراع”.