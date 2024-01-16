فيصل بن فرحان: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة

عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة “تأمين عالم مضطرب” في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية، والحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، ويجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات#المملكة_في_دافوس

#الإخبارية pic.twitter.com/iWDaSeBjKN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2024

وقف إطلاق النار

وتابع “يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد”.

وأضاف “أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، وعلى المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة”.

منع توسع الصراع

وختم وزير الخارجية بقوله : “إن المدنيين في إسرائيل وغزة يمرون بمأساة ونعمل على منع توسع الصراع”.