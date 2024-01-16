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أكد أن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية

فيصل بن فرحان: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٨ مساءً
فيصل بن فرحان: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة
المواطن - فريق التحرير

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عبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال جلسة “تأمين عالم مضطرب” في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية، والحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة.

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وقف إطلاق النار

وتابع “يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة، لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد”.

وأضاف “أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، وعلى المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة”.

منع توسع الصراع

وختم وزير الخارجية بقوله : “إن المدنيين في إسرائيل وغزة يمرون بمأساة ونعمل على منع توسع الصراع”.

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