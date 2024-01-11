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مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات أوضاع غزة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:١٤ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات أوضاع غزة
المواطن - واس

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة خاصة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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