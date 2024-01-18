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بحث الوضع الإنساني في قطاع غزة

فيصل بن فرحان يعقد عددًا من اللقاءات على هامش منتدى دافوس

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١٣ مساءً
فيصل بن فرحان يعقد عددًا من اللقاءات على هامش منتدى دافوس
المواطن - فريق التحرير

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، عددًا من اللقاءات على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

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وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

وزير خارجية نيجيريا

كما التقي الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومستشار سمو وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.

لقاء مع نظيره النمساوي

والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومستشار وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى.

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