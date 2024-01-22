مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب منتخب السعودية الأكثر استحواذًا بكأس آسيا 2023 فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني أطعمة شتوية تحفظ الصحة وتعزز المناعة نائب أمير مكة يمنع إقامة الحفلات الترحيبية أو جمع مبالغ مالية أثناء زيارته للمحافظات فيصل الغامدي ضمن مواهب شابة تألقت بالجولة الثانية طبيعة إصابة حسان تمبكتي
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل.
وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.