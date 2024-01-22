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بحثا التداعيات الأمنية والإنسانية والجهود المبذولة بشأنها

فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٥ مساءً
فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد في بروكسل.
وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

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