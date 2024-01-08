فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس متحدث الأرصاد : استمرار تدني درجات الحرارة في الثلث الأول من الشتاء مفاجأة سارة لـ تشافي قبل انطلاق كأس السوبر الإسباني السعودية تعتمد أول دواء لعلاج فقر الدم المنجلي والثلاسيميا السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء 2023 محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم الشتوي بالعلا ماجد عبدالله يستعيد ذكريات التتويج بأول لقب آسيوي وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة قائمة ريال مدريد لكأس السوبر الإسباني بالسعودية فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي
بدأت شبكة نتفلكس في عرض فيلم هورايزون الوثائقي السعودي الذي يوثق الحياة الفطرية في السعودية ويبرز جهود المملكة لحماية التنوع البيئي.
وعلقت الشبكة على المقطع الترويجي للفيلم بالقول : من سلاحف جزر فرسان إلى الوعل الذي ينتشر في جبال عسير، يصور هذا الفيلم الوثائقي الحياة البرية والمناظر الطبيعية المتنوعة في المملكة العربية السعودية.
ويرصد الفيلم الوثائقي هورايزن، جوانب الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي في المملكة وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والشركاء في هذا المجال، بغرض المحافظة على الكائنات الفطرية وحمايتها من الانقراض، وأسهم المركز في خروج الفيلم للنور عبر مبادرة كنوز كشريك إستراتيجي من خلال تقديم خدماته العلمية والمعرفية.
يذكر أن الفيلم قد شارك فيه ما يزيد على 13 باحثًا سعوديًّا متخصصًا في الحياة الفطرية، وهو أحدث إنتاجات مبادرة كنوز بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، وبدعم من الشريك الإستراتيجي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.