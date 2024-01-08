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فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٢ مساءً
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
المواطن - فريق التحرير

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بدأت شبكة نتفلكس في عرض فيلم هورايزون الوثائقي السعودي الذي يوثق الحياة الفطرية في السعودية ويبرز جهود المملكة لحماية التنوع البيئي.

وعلقت الشبكة على المقطع الترويجي للفيلم بالقول : من سلاحف جزر فرسان إلى الوعل الذي ينتشر في جبال عسير، يصور هذا الفيلم الوثائقي الحياة البرية والمناظر الطبيعية المتنوعة في المملكة العربية السعودية.

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فيلم هورايزن

ويرصد الفيلم الوثائقي هورايزن، جوانب الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي في المملكة وإبراز الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والشركاء في هذا المجال، بغرض المحافظة على الكائنات الفطرية وحمايتها من الانقراض، وأسهم المركز في خروج الفيلم للنور عبر مبادرة كنوز كشريك إستراتيجي من خلال تقديم خدماته العلمية والمعرفية.

إنتاج سعودي

يذكر أن الفيلم قد شارك فيه ما يزيد على 13 باحثًا سعوديًّا متخصصًا في الحياة الفطرية، وهو أحدث إنتاجات مبادرة كنوز بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، وبدعم من الشريك الإستراتيجي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

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