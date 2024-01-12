فينجادا نادم على إقالته من تدريب الأخضر سالم الدوسري سلاح الأخضر في كأس آسيا 2023 نجوم الجوزاء تمتع المشاهدين في ليالي الشتاء الباردة متحدث الداخلية: واكبنا التطور الإعلامي.. و13.2 مليون متابع لمنصاتنا استاد لوسيل أبرز ملاعب كأس آسيا 2023 زراعة مليون شتلة من النباتات المحلية في محمية الملك سلمان الموارد البشرية: تأخير صرف الأجور مخالفة تستوجب البلاغ رقم قياسي في البث التلفزيوني ينتظر كأس آسيا 2023 The flyer.. متعة الطيران في وندر جاردن الاتحاد يستهدف ضم نجم أتلتيكو
كشف المدير الفني السابق للأخضر، البرتغالي نيلو فينجادا، كواليس إقالته من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل نهائيات كأس العالم 1998.
ويُعد فينجادا، واحدًا من أبرز المدربين الذين قادوا الأخضر؛ وحققوا إنجازات معه، كما أنه آخر مدير فني قاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للفوز بلقب كأس آسيا عام 1996.
وأقيل المدرب البرتغالي صاحب الـ70 عامًا، من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 1997، رغم قيادته، للتأهل إلى بطولة كأس العالم التي أقيمت في فرنسا عام 1998.
وقال فينجادا: “أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة وقتها، نقل لي طلب الأمير سلطان بن فهد بإشراك الجابر على حساب عبيد الدوسري بين شوطي مباراة قطر في تصفيات كأس العالم 1998، حيث كانت مباراة حاسمة والفوز فيها يعني التأهل”.
وأضاف المدرب البرتغالي في حوار لقناة “العربية”: “ردة فعلي لم تكن إيجابية، وأنا نادم على ذلك، كنت شابًا في ذلك الوقت، أما اليوم فأنا أستطيع التعامل مع نفس الموقف بشكل مختلف”.
وتابع فينجادا: “قلت لعيد أنا المدرب، ولن أدفع بسامي الجابر، كانت هذه أصعب لحظة عشتها مع الأخضر، رغم فوزنا بالمباراة وتأهلنا للمونديال، لكن طُردت من عملي في اليوم التالي بسبب هذا الموقف، وحصلت على الشرط الجزائي”.
#نيلو_فينغادا لـ #في_المرمى: طُردت من تدريب المنتخب السعودي رغم التأهل الى كأس العالم لأنني رفضت تعليمات الأمير سلطان بن فهد بضرورة إشراك سامي الجابر في مباراة قطر pic.twitter.com/Ce7xUAJKeY
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 11, 2024