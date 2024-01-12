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قبل المشاركة بمونديال 1998

فينجادا نادم على إقالته من تدريب الأخضر

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٧ مساءً
فينجادا نادم على إقالته من تدريب الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني السابق للأخضر، البرتغالي نيلو فينجادا، كواليس إقالته من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل نهائيات كأس العالم 1998.

رحيل فينجادا عن الأخضر

ويُعد فينجادا، واحدًا من أبرز المدربين الذين قادوا الأخضر؛ وحققوا إنجازات معه، كما أنه آخر مدير فني قاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للفوز بلقب كأس آسيا عام 1996.

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وأقيل المدرب البرتغالي صاحب الـ70 عامًا، من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 1997، رغم قيادته، للتأهل إلى بطولة كأس العالم التي أقيمت في فرنسا عام 1998.

فينجادا
المدرب البرتغالي

كواليس الإقالة بسبب سامي الجابر

وقال فينجادا: “أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة وقتها، نقل لي طلب الأمير سلطان بن فهد بإشراك الجابر على حساب عبيد الدوسري بين شوطي مباراة قطر في تصفيات كأس العالم 1998، حيث كانت مباراة حاسمة والفوز فيها يعني التأهل”.

فينجادا
المدرب البرتغالي

وأضاف المدرب البرتغالي في حوار لقناة “العربية”: “ردة فعلي لم تكن إيجابية، وأنا نادم على ذلك، كنت شابًا في ذلك الوقت، أما اليوم فأنا أستطيع التعامل مع نفس الموقف بشكل مختلف”.

وتابع فينجادا: “قلت لعيد أنا المدرب، ولن أدفع بسامي الجابر، كانت هذه أصعب لحظة عشتها مع الأخضر، رغم فوزنا بالمباراة وتأهلنا للمونديال، لكن طُردت من عملي في اليوم التالي بسبب هذا الموقف، وحصلت على الشرط الجزائي”.

سامي الجابر
الجابر – المصدر @fifaworldcup_ar

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