في زمن قياسي.. الإسعاف الجوي ينقل مصابَيْن بمكة المكرمة

تلقت عمليات القيادة والتحكم والترحيل الطبي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، بلاغاً إسعافياً عند الساعة (11:27) من صباح اليوم الخميس، عن حادث انقلاب مركبة بطريق درة العروس نتج عنه إصابتان متوسطتا الخطورة.

على الفور، وجهت فرقة قيادة ميدانية وفرقة إسعافية أرضية وفرقة إسعاف جوي، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم من الموقع إلى مجمع الملك عبدالله الطبي عبر خدمة الإسعاف الجوي بطائرة مجهزة طبيا لنقل الحالات المتوسطة الخطورة والخطيرة وبزمن نقل قياسي قدره 15 دقيقة.

يشار إلى أن خدمة الإسعاف الجوي تستهدف من خلالها هيئة الهلال الأحمر السعودي نقل المرضى بين المستشفيات والنقل الإسعافي لتحقيق زمن استجابة أسرع وللارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ودعت هيئة الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين للاتصال عبر رقم طوارئ الإسعاف 997، حال وقوع أي حادث.