قائمة التطوير تنافس في انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين

تخوض قائمة التطوير انتخابات مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 2024، تحت شعار توفير برامج تطوير تسهم في تمكين الزملاء من العمل الصحفي ودعم المؤسسات المختلفة.

تشكيل قائمة التطوير

وتضم القائمة كلًا من محمد الشهري رئيس تحرير صحيفة المواطن وفهد الإحيوي مدير مكتب صحيفة الوطن في مكة المكرمة وزياد العنزي مدير مكتب صحيفتي عكاظ وسعودي جازيت في الرياض ومنال الحصيني الصحفية المتخصصة في صحيفة الجزيرة وسعد المطرفي المستشار الإعلامي والكاتب في صحيفة مكة وعبدالعزيز الربيعي مدير مكتب صحيفة عكاظ في مكة المكرمة وسلمان العيد رئيس تحرير صحيفة أصداء الخليج.

انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين

وقال محمد الشهري رئيس تحرير صحيفة المواطن إن القائمة تسعى للفوز في الانتخابات التي تجري يوم الأحد 28/1/2024 وذلك من أجل إحداث التطوير لمنسوبي منظومة الإعلام ومؤسساته المختلفة ودعم الصحفيين وزملاء المهنة من خلال برامج تطوير تسهم في تمكينهم.