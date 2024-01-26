تحويل الحركة المرورية على طريق كورنيش جدة احترازيًّا الأسبوع القادم الأكثر برودة منذ بداية الشتاء طريف الأقل حرارة في السعودية ومتوقع أن تسجل صفرًا مئويًّا خلال يومين قائمة التطوير تنافس في انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين الخط العربي يجاور الفنون الأدائية في مهرجان قمم الدولي بعسير مسيرة بيتسو موسيماني تُطمئن جماهير أبها هيئة العقار تتوعد مدير شركة قدم آراءه بخصوص القطاع دون ترخيص السعودية وعمان تُنافس على أجمل مباراة بمرحلة المجموعات طريقة حذف الضمان الاجتماعي من حساب المواطن عبدالله الخيبري يتصدر قائمة مميزة بكأس آسيا 2023
تخوض قائمة التطوير انتخابات مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين 2024، تحت شعار توفير برامج تطوير تسهم في تمكين الزملاء من العمل الصحفي ودعم المؤسسات المختلفة.
وتضم القائمة كلًا من محمد الشهري رئيس تحرير صحيفة المواطن وفهد الإحيوي مدير مكتب صحيفة الوطن في مكة المكرمة وزياد العنزي مدير مكتب صحيفتي عكاظ وسعودي جازيت في الرياض ومنال الحصيني الصحفية المتخصصة في صحيفة الجزيرة وسعد المطرفي المستشار الإعلامي والكاتب في صحيفة مكة وعبدالعزيز الربيعي مدير مكتب صحيفة عكاظ في مكة المكرمة وسلمان العيد رئيس تحرير صحيفة أصداء الخليج.
وقال محمد الشهري رئيس تحرير صحيفة المواطن إن القائمة تسعى للفوز في الانتخابات التي تجري يوم الأحد 28/1/2024 وذلك من أجل إحداث التطوير لمنسوبي منظومة الإعلام ومؤسساته المختلفة ودعم الصحفيين وزملاء المهنة من خلال برامج تطوير تسهم في تمكينهم.