قائمة ريال مدريد لكأس السوبر الإسباني بالسعودية

كشف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لبطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

ريال مدريد ضد أتلتيكو

وتُقام في منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودية خلال الفترة من 10 وحتى 14 يناير، وسيواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، مساء يوم الأربعاء المقبل.

قائمة الريال لكأس السوبر

وشهدت قائمة ريال مدريد، عودة فيرلاند ميندي، فيما يغيب 4 نجوم عن الفريق الأول لكرة القدم في كأس السوبر الإسباني، بسبب الإصابة، وهم؛ تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز.

وجاءت قائمة الريال لكأس السوبر الإسباني، كالتالي؛ أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس، داني كارباخال، ناتشو فيرنانديز، فران جارسيا، أنتونيو روديجير، فيرلاند ميندي، ألفارو كاريو، فينيسيوس توبياس.

ويتواجد في القائمة؛ جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتينيز، نيكو باز، فينيسيوس جونيور، ردوريجو، خوسيلو وبراهيم دياز.