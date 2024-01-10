قائمة طعام.. تشبيه لطيف من عبدالعزيز بن سلمان لحلول مواجهة التغير المناخي

تحدث وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن حلول مواجهة تحديات التغيُّر المناخي، كما تبناها المؤتمر الثامن والعشرون للدول الأطراف COP28، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية، وعرض وزير الطاقة هذه الحلول على شكل قائمة.

تشبيه لطيف

وخلال حديثه في مؤتمر مستقبل المعادن الثالث في الرياض، شبه وزير الطاقة القائمة بشكلٍ لطيف مثل قائمة طعام في مطعمٍ فاخر، تضم ثمانية اختياراتٍ متاحةً أمام الدول لتُسهم بما تستطيع منها حسب ظروفها الوطنية، كما عبر بكل فخر، عن أن المملكة تُسهم في هذا الجهد العالمي من خلال تبني الاختيارات الثمانية كلها.

دور ريادي

وأكد وزير الطاقة أن المملكة تقوم بدور ريادي في مجال الحد من التغير المناخي، متابعًا: أننا نستثمر في كل ما يسهم في انتقال مناسب للطاقة الخضراء بالمملكة، وطرحت مبادرتين للتحول إلى الطاقة الخضراء.

وأضاف: “نحن نأخذ قضايا تغيّر المناخ على محمل الجد ونأخذ زمام المبادرة ونأمل أن يكون لدينا سوق للكربون، ونأمل أن يكون سوقًا إقليميًّا”.