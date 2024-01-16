قافلة مساعدات سعودية تضم 42 شاحنة تدخل غزة

دخلت قافلة مساعدات سعودية تضم 42 شاحنة من معبر رفح إلى غزة تحمل على متنها أطنانًا من المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة بحسب قناة الإخبارية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الباخرة الإغاثية الخامسة

يذكر أنه في وقت سابق سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي، الباخرة الإغاثية السعودية الخامسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها مساعدات إغاثية تزن 400 طن تشتمل على مواد غذائية ومواد إيوائية كالخيام والبطانيات ومواد طبية مثل الأجهزة التنفسية و 300 أسطوانة أكسجين، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.