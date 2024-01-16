قانوني: لجنة الاحتراف ليست مختصة بتقرير مصير اللاعبين المستبعدين

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أكد القانوني الرياضي أحمد الأمير أنه لا يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين متابعة قضية اللاعبين الـ6 المستبعدين من قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس أمم آسيا 2023.
وقال الأمير عبر حسابه في منصة ” إكس” : “هل رفض اللاعبون الالتحاق بالمنتخب أم تم استبعادهم من قبل المدرب؟، اللاعبون تم استبعادهم وبالتالي لا اختصاص للجنة الاحتراف في موضوع استبعادهم”.
وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “إدارة المنتخب رفعت تقريرًا للجنة الاحتراف بشأن المستبعدين وفي انتظار اتخاذ القرار اللازم حسب اللائحة”.
وكان مانشيني قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وعمان: ”هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.
وأضاف مدرب الأخضر: “نواف العقيدي قال لي حسنًا سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًّا لا أريد أن أبقى”.
يذكر أن الحارس نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام نفوا تصريحات مانشيني مع تعهدهم بالرد ولكن بعد نهاية مشاركة الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا.
هل رفض اللاعبون الالتحاق بالمنتخب ام تم استبعادهم من قبل مدرب المنتخب ؟
اللاعبين تم استبعادهم وبالتالي لا اختصاص للجنة الاحتراف في موضوع استبعادهم ! https://t.co/NNbbd1xau8 pic.twitter.com/HYtCi73ukY
— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 16, 2024