قبل مواجهة الغد .. تاريخ مواجهات السعودية وعمان

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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة المنتخب العماني غدًا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا.
وتنطلق مباراة السعودية وعمان في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية ضد عمان، عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمنافسات كأس آسيا 2023، وقنوات SSC التي تُذيع مباريات البطولة داخل السعودية، بجانب تطبيق شاهد.
وسبق للمنتخبين أن لعبا في 22 مباراة في مختلف المسابقات سواء كانت رسمية أو ودية، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في 16 لقاء، بينما فاز منتخب عمان في مباراتين وتعادلا مرتين.
ويُعد ماجد عبدالله نجم النصر السابق هو الهداف التاريخي لمباريات السعودية ضد عمان، بتسجيله 6 أهداف للأخضر.
ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في الظهور بشكل مميز في بداية المشوار.
ويدخل منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني بطولة كأس آسيا 2023، بطموحات كبيرة، حيث يأمل في تحقيق حلم الجماهير، والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.