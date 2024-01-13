قدوم أنخيل كوريا يُعجل برحيل بنزيما

يفكر نادي الاتحاد في التعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

أنخيل كوريا

وذكر موقع TNT Sport أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أبدى رغبته في ضم كوريا، وتحدث مع إدارة الاتحاد لضم اللاعب من صفوف الأتلتيكو.

وسيكون تعاقد الاتحاد مع كوريا بمثابة إنذار باقتراب رحيل الفرنسي كريم بنزيما التي طالبت جماهير الاتحاد في أكثر من مناسبة برحيله بسبب تراجع مستواه مؤخرًا.

ويلعب أنخيل كوريا مع نادي أتلتيكو مدريد منذ عام 2015 قادمًا من نادي سان لورينزو الأرجنتيني، كما تُوج بـ 3 ألقاب مع أتليتكو مدريد وهم ” الدوري الإسباني موسم 2020/ 2021، الدوري الأوروبي موسم 2017/ 2018، كأس السوبر الأوروبي عام 2018″.

هجوم ضد بنزيما

وفي وقت سابق، هاجمت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، اللاعب الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك بسبب غيابه عن تدريبات مساء الجمعة في النادي.

وكان المهاجم الفرنسي حصل على إجازة من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو وذهب إلى مدينة مدريد الإسبانية لكنه لم يعد حتى الآن إلى جدة، مما أثار غضب جماهير العميد بسبب عدم التزام اللاعب الفرنسي بكلمته والعودة لمقر تدريبات الفريق.

ووصفت فئات عريضة من جماهير العميد، اللاعب الفرنسي بأنه مستهتر.

يذكر أن العلاقة حاليًّا بين كريم بنزيما وجماهير نادي الاتحاد متوترة، كما طالب الكثيرون برحيله، وذلك بعد إقصاء الاتحاد من بطولة كأس العالم للأندية 2023 على يد الأهلي المصري.

وكان النجم الفرنسي انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2023 كصفقة انتقال حر قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني.