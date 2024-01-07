الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا قرابة 11 مليون موظف في القطاع الخاص السعودي هل يتفاوض النصر مع محمد الشناوي؟ فاشيون ساكالا نصف قوة الفيحاء الهجومية الوجهة الأقرب لـ هندرسون بعد مغادرة الاتفاق مهرجان الكُتاب والقراء بعسير يشهد إقبالاً كبيراً وفعالياته تكتظ بالزوار خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي مانشيني يطبق تمارين تكتيكية مكثفة ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة
كشف المرصد الوطني للعمل (NLO) في السعودية، عن عدد المواطنين والأجانب في سوق العمل بالقطاع الخاص لشهر ديسمبر 2023.
وقال المرصد الوطني “NLO”، عبر حسابه على منصة إكس: “هناك ارتفاع في إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب 10.98 مليون عامل خلال شهر ديسمبر”.
وأضاف المرصد: “التقرير الشهري يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص”.
ووفق تقرير المرصد، فقد “بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2.32 مليون شخص، بينهم انضمام 44.769 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص”.
وختم: “في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.7 مليون مقيم أجنبي”.
وتستهدف القيادة زيادة عدد فرص العمل للسعوديين في القطاع الخاص، الذي يعوَّل عليه كقاطرة للاقتصاد السعودي غير النفطي، ضمن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، (السعودية 2030).
نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2023#المرصد_الوطني_للعمل pic.twitter.com/qrb8ejhGMT
— المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) January 7, 2024