Icon

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا Icon قرابة 11 مليون موظف في القطاع الخاص السعودي Icon هل يتفاوض النصر مع محمد الشناوي؟ Icon فاشيون ساكالا نصف قوة الفيحاء الهجومية Icon الوجهة الأقرب لـ هندرسون بعد مغادرة الاتفاق Icon مهرجان الكُتاب والقراء بعسير يشهد إقبالاً كبيراً وفعالياته تكتظ بالزوار Icon خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس Icon العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي Icon مانشيني يطبق تمارين تكتيكية مكثفة Icon ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
انضمام 44.7 ألف مواطن لأول مرة إلى القطاع الخاص

قرابة 11 مليون موظف في القطاع الخاص السعودي

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٢ مساءً
قرابة 11 مليون موظف في القطاع الخاص السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المرصد الوطني للعمل (NLO) في السعودية، عن عدد المواطنين والأجانب في سوق العمل بالقطاع الخاص لشهر ديسمبر 2023.

وقال المرصد الوطني “NLO”، عبر حسابه على منصة إكس: “هناك ارتفاع في إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب 10.98 مليون عامل خلال شهر ديسمبر”.

قد يهمّك أيضاً
وزير الصناعة: نعمل على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وزير الصناعة: نعمل على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أهم التوقعات لأسعار الذهب في 2024

أهم التوقعات لأسعار الذهب في 2024

وأضاف المرصد: “التقرير الشهري يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص”.

2.3 مليون مواطن سعودي

ووفق تقرير المرصد، فقد “بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2.32 مليون شخص، بينهم انضمام 44.769 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص”.

وختم: “في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.7 مليون مقيم أجنبي”.

وظائف القطاع الخاص

وتستهدف القيادة زيادة عدد فرص العمل للسعوديين في القطاع الخاص، الذي يعوَّل عليه كقاطرة للاقتصاد السعودي غير النفطي، ضمن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، (السعودية 2030).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم