قرار أنشيلوتي يغضب نجوم الريال

يشعر نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالغضب تجاه أحد قرارات المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلال الموسم الرياضي الحالي.

أنشيلوتي يغضب لاعبي الريال

وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “الحديث داخل غرفة ملابس ريال مدريد عقب خسارة ديربي مدريد يدور حول ثنائي حراسة المرمى أندريه لونين، وكيبا أريزابالاجا”.

وأضافت “كادينا سير”: “لم يتفهم نجوم ريال مدريد قرار أنشيلوتي بإعادة لونين إلى مقاعد البدلاء لبعض مباريات الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن ظهر بمستوى رائع مع ريال مدريد”.

وتابعت الإذاعة الإسبانية: “كما أنهم غاضبون من تطبيق سياسة المداورة التي يقوم بها أنشيلوتي في مركز حراسة المرمى، ويفضلون الرهان على أحد الحارسين للمشاركة أساسيًا حتى نهاية الموسم، كي يحصل على الثقة”.

خسارة ريال مدريد للديربي

وكان ريال مدريد قد حل ضيفًا على أتلتيكو على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، ونجح الروخيبلانكوس في حسم الديربي الذي امتدت للأشواط الإضافية؛ لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.