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بسبب اللاعب ميشايل ديلجادو

قرار الأهلي يورط الهلال مع نادٍ برازيلي

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٠ مساءً
قرار الأهلي يورط الهلال مع نادٍ برازيلي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن قرار النادي الأهلي بعدم بيع لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو لنادي كورينثيانز البرازيلي جعل الهلال في موقف صعب مع الفريق البرازيلي.

القصة بدأت عندما ذكر موقع Uol البرازيلي أن نادي كورينثيانز فكّر في ضم فيرمينو الذي يُعاني مع الأهلي حاليًا ولم ينجح في تقديم مستوى فني جيد.

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الهلال لم يرد

رفض الأهلي، جعل كورينثيانز يتجه لنادي الهلال للتعاقد مع البرازيلي ميشايل ديلجادو حيث سأل كورينثيانز أزرق الرياض على السعر المطلوب لشراء ميشايل لكن أزرق الرياض لم يرد حتى الآن على العرض البرازيلي.

وسينتهي عقد ميشايل مع الهلال في عام 2025، حيث من المتوقع طلب الأزرق مبلغًا ماليًا ضخمًا للتفريط في اللاعب.

فيرمينو قبل مباراة الأهلي ضد الأخدود
فيرمينو – المصدر @ALAHLI_FC

وكانت تقارير كشفت أن أهلي جدة نجح في إيجاد بديل فيرمينو، حيث يفكر الراقي في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي إيفان توني لاعب فريق برينتفورد والمنتخب الإنجليزي.

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