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قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٥ مساءً
قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه
المواطن - فريق التحرير

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أصبح انتقال أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى الشباب صعبًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير ذكرت أن الشباب طلب ضم مصعب الجوير من أزرق الرياض، حيث رحب الأزرق بالعرض لكنه اشترط ضم متعب الحربي من الشباب وهو ما رفضه الليث.

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مصير مصعب الجوير

رفض الليث قد يُعقد فرصة انتقال الجوير له، خاصة أن الهلال سيرفض التفريط في لاعبه والسماح له بالانتقال لفريق آخر.

مصعب الجوير
مصعب الجوير

ويُعاني مصعب الجوير صاحب الـ 21 عامًا من عدم اللعب بصورة أساسية مع أزرق الرياض، وذلك بسبب خلافات بينه وبين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وكان نادي الشباب رفض فكرة التفريط في متعب الحربي إما لأزرق الرياض أو لنادي النصر، وذلك على خلفية الأزمة التي حدثت بعد انتقال حسان تمبكتي من الشباب لنادي الهلال في أغسطس الماضي.

متعب الحربي لاعب الشباب
متعب الحربي لاعب الشباب

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