اعترافات متهم أمريكي هاجم قاضية واعتدى عليها بالضرب أثناء المحاكمة قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه برشلونة يُرحب بالتعاقد مع جواو فيليكس نهائيًا تنبيه من ضباب على المدينة المنورة حتى الـ9 صباحًا شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي أوامر بإيقاف طائرات بوينغ بعد حادث انفجار النافذة نجم بايرن ميونخ يرحب بالانتقال لـ دوري روشن ولي العهد يستقبل بالمخيم الشتوي في العلا رئيس وأعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي مساند : يحق لصاحب العمل استرداد التأمين في 3 حالات تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
أصبح انتقال أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى الشباب صعبًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكانت تقارير ذكرت أن الشباب طلب ضم مصعب الجوير من أزرق الرياض، حيث رحب الأزرق بالعرض لكنه اشترط ضم متعب الحربي من الشباب وهو ما رفضه الليث.
رفض الليث قد يُعقد فرصة انتقال الجوير له، خاصة أن الهلال سيرفض التفريط في لاعبه والسماح له بالانتقال لفريق آخر.
ويُعاني مصعب الجوير صاحب الـ 21 عامًا من عدم اللعب بصورة أساسية مع أزرق الرياض، وذلك بسبب خلافات بينه وبين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
وكان نادي الشباب رفض فكرة التفريط في متعب الحربي إما لأزرق الرياض أو لنادي النصر، وذلك على خلفية الأزمة التي حدثت بعد انتقال حسان تمبكتي من الشباب لنادي الهلال في أغسطس الماضي.