قرار جديد حول تقنية الـ Var قبل انطلاق مباريات السوبر الإسباني غدًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار جديد يخص تقنية الفيديو وذلك قبل انطلاق مباريات كأس السوبر الإسباني غدًا في السعودية.

القرار قبل بدء مباريات السوبر الإسباني

وقالت التقارير أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة ” الليجا” سيقومان بنشر المحادثات بين حكم المباراة وحكم تقنية الـ Var وذلك من أجل تجنب إثارة الجدل وتطبيق مزيدًا من الشفافية.

وتنطلق مباريات كأس السوبر بداية من غدٍ الأربعاء بلقاء ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور نصف النهائي.

وتبدأ مباراة الريال ضد الأتلتيكو في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك”.

وبعد غدٍ الخميس، ستقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك” في الرياض.