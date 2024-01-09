قرار جديد حول تقنية الـ Var قبل انطلاق مباريات السوبر الإسباني غدًا 4.4 ملايين م3 خزن إستراتيجي للمياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة السعودية ضيف الشرف في معرض بغداد الدولي تحت هوية “جيرة وديرة” سعود الطبية تحذر من 4 سلوكيات حال الإصابة بالمرض وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ياسرف أكاديمية الطاقة والمياه تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف تدشين كتاب الشعر الشعبي في عسير بمهرجان الكُتاب والقراء حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى إحباط تهريب 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بالعارضة أهداف ومزايا سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قرار جديد يخص تقنية الفيديو وذلك قبل انطلاق مباريات كأس السوبر الإسباني غدًا في السعودية.
وقالت التقارير أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة ” الليجا” سيقومان بنشر المحادثات بين حكم المباراة وحكم تقنية الـ Var وذلك من أجل تجنب إثارة الجدل وتطبيق مزيدًا من الشفافية.
وتنطلق مباريات كأس السوبر بداية من غدٍ الأربعاء بلقاء ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور نصف النهائي.
وتبدأ مباراة الريال ضد الأتلتيكو في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك”.
وبعد غدٍ الخميس، ستقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك” في الرياض.