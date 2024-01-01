قرار مانشستر يونايتد يُقرب رفائيل فاران من النصر أو الاتحاد

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قرر مسؤولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عدم تمديد عقد المدافع الفرنسي رفائيل فاران مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية إن اليونايتد يريد توفير 340 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهو راتب فاران بعدم تجديد عقده والتخلص منه بسبب كثرة إصاباته وعدم استفادة الفريق منه مؤخرًا.
ويرغب مانشستر يونايتد في تقليل رواتب اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة، من أجل توفير المال للتعاقد مع صفقات أفضل في يناير الحالي وفي صيف عام 2024.
وكان فاران انضم لليونايتد في عام 2021 قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني.
يذكر أن اسم المدافع الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا كان ارتبط بالانضمام لناديي النصر والاتحاد في صيف 2023 لكنه فضّل وقتها البقاء في صفوف اليونايتد.