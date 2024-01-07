قرصنة شاشات مطار بيروت

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استؤنفت الرحلات في مطار بيروت بعد تعرضه لهجوم سيبراني.
وقد تعرضت شاشات صالات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء اليوم الأحد، لقرصنة إلكترونية.
وظهر على الشاشة رسالة تدعو لكف يد حزب الله عن مطار بيروت، مشيرةً إلى أن مطار رفيق الحريري “ليس مطار إيران”، كما ظهر على الشاشة أمام المسافرين.
كما وجّه القراصنة رسائل لأمين عام حزب الله حسن نصر الله بعدم إقحام لبنان بالحرب مع إسرائيل. وقد ظهر على الشاشات شعار “جنود الرب”، وهي جماعة لبنانية معارضة.
وقال مصدر أمني بحسب العربية: إن جهة خارجية تقف خلف الهجوم السيبراني على مطار بيروت.
وقد أدى الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شاشات المطار إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب.
وتعمل فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار حاليًّا على تطبيق خطة بديلة، لإبقاء الحركة طبيعية في المطار.
وأكدت السلطات اللبنانية أنه تتم حاليًّا معالجة القرصنة، بينما وجّهت خطوط طيران الشرق الأوسط اللبناني رسائل للمسافرين، ودعتهم لاتباع إرشادات القوة الأمنية داخل المطار.