قصة استقدام مواطن خطيب خادمته البنجلاديشية والتكفل بزواجهما

تعددت المواقف الإنسانية التي يضرب بها المواطنون الأمثال في المحبة وتقدير العمالة المنزلية، فتارة نجد مواطنًا يقيم حفل زفاف لعامل لديه وتارة أخرى تشارك مواطنة فرحتها مع عاملة منزلية وتحضر لها الهدايا، لتكون هذه المواقف بمثابة دلالة على أخلاق السعوديين والعمل بالتربية السليمة والتقاليد التي تدعو وترسخ لاحترام الآخر.

المواطن تركي الحمدان ضرب مثلًا جديدًا على العمل الإنساني، حينما أقام حفل زواج لعاملته المنزلية صاحبة الجنسية البنجلاديشية، نظير تضحياتها بالبقاء في منزله مع أبنائه، وعدم سفرها لإجراء مراسم زواجها.

موقف إنساني

وبحسب برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، الموقف الإنساني للمواطن تركي الحمدان الذي يسكن في منطقة حائل بمحافظة بجعة، تمثل في أنه استقدم خطيب العاملة من بنجلادش، وأقام لهما حفل زواج على نفقته الخاصة، نظير وفائها لأبنائه.

وقال “الحمدان”: “الخادمة كانت عندي وانتهت فترة العمل، لكنها تعلقت بالأبناء ولم تستطع تركهم، حيث كانت مثل أمهم، فحبيت أن أكافئها، فاستقدمت خطيبها إلى السعودية، وسكنتهم في بيت، وتكفلت بكامل احتياجات الزواج”.

وأضاف: أن العاملة رفضت السفر إلى بلادها للزواج، حتى تبقى بجوار أبنائه، فقرر أن يرد لها الجميل، ويقيم لها حفل الزواج في المملكة وسط حضور من أقاربه.

وشكرت العاملة البنجلاديشية التي تدعى “لينا” ما قام به الكفيل من استقدام زوجها وإقامة حفل زواج كبير لهما، والتكفل بجميع احتياجات الزواج.

فيديو | من حائل.. مواطن يتكفل بحضور خطيب عاملته المنزلية ويقيم حفل زواجهما في حائل بعد رفضها العودة للزواج تقرير: عبد العزيز الغرير#الراصد pic.twitter.com/HLTYDaG4bH — الراصد (@alraasd) January 9, 2024

شروط استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش

ووضعت المملكة بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند استقدام عمالة منزلية بنجلاديشية، وهي: