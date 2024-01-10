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نظير تضحياتها بالبقاء في منزله مع أبنائه

قصة استقدام مواطن خطيب خادمته البنجلاديشية والتكفل بزواجهما

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٤ مساءً
قصة استقدام مواطن خطيب خادمته البنجلاديشية والتكفل بزواجهما
المواطن - فريق التحرير

تعددت المواقف الإنسانية التي يضرب بها المواطنون الأمثال في المحبة وتقدير العمالة المنزلية، فتارة نجد مواطنًا يقيم حفل زفاف لعامل لديه وتارة أخرى تشارك مواطنة فرحتها مع عاملة منزلية وتحضر لها الهدايا، لتكون هذه المواقف بمثابة دلالة على أخلاق السعوديين والعمل بالتربية السليمة والتقاليد التي تدعو وترسخ لاحترام الآخر.

المواطن تركي الحمدان ضرب مثلًا جديدًا على العمل الإنساني، حينما أقام حفل زواج لعاملته المنزلية صاحبة الجنسية البنجلاديشية، نظير تضحياتها بالبقاء في منزله مع أبنائه، وعدم سفرها لإجراء مراسم زواجها.

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موقف إنساني

وبحسب برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، الموقف الإنساني للمواطن تركي الحمدان الذي يسكن في منطقة حائل بمحافظة بجعة، تمثل في أنه استقدم خطيب العاملة من بنجلادش، وأقام لهما حفل زواج على نفقته الخاصة، نظير وفائها لأبنائه.

وقال “الحمدان”: “الخادمة كانت عندي وانتهت فترة العمل، لكنها تعلقت بالأبناء ولم تستطع تركهم، حيث كانت مثل أمهم، فحبيت أن أكافئها، فاستقدمت خطيبها إلى السعودية، وسكنتهم في بيت، وتكفلت بكامل احتياجات الزواج”.

وأضاف: أن العاملة رفضت السفر إلى بلادها للزواج، حتى تبقى بجوار أبنائه، فقرر أن يرد لها الجميل، ويقيم لها حفل الزواج في المملكة وسط حضور من أقاربه.

وشكرت العاملة البنجلاديشية التي تدعى “لينا” ما قام به الكفيل من استقدام زوجها وإقامة حفل زواج كبير لهما، والتكفل بجميع احتياجات الزواج.

شروط استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش

ووضعت المملكة بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند استقدام عمالة منزلية بنجلاديشية، وهي:

  • أن يكون الشخص متزوجًا أو مطلقًا ويمتلك أبناء داخل المملكة.
  • لا تقبل طلبات الاستقدام الخاصة بالشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 24 عامًا.
  • الراتب الشهري للشخص الذي يريد الاستقدام لا يقل عن 7 آلاف ريال سعودي حتى 30 ألف ريال سعودي.
  • قبول طلبات الأشخاص الذين يحصلون على راتب شهري قدره 10 آلاف ريال سعودي شهريًّا وحتى مئة ألف ريال.
  • إحضار شهادة بنكية يبلغ قدرها 25 ألف ريال وهذا الحد الأدنى لقبول طلبه.

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