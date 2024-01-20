قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها ميسي ودي ماريا يطلبان المشاركة بأولمبياد 2024 حساب المواطن: الاسم يتغير تلقائياً حال تحديثه في الأحوال المدنية رينان لودي يصل الرياض ساديو ماني: الدوري السعودي يُشاهده العالم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214 ريالاً البريد السعودي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت إنتر ميلان يضرب موعدًا مع نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
حقق المسعف عبدالله دعيج المطيري من الهلال الأحمر السعودي، نجاحاً في التعامل مع بلاغ طفلة، ساهم في إنقاذ أمها؛ ليُمثل بذلك قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف.
وقدم المسعف المطيري، نموذجًا للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير.
ونشر حساب وزارة الصحة على حسابها الرسمي في منصة (إكس) فيديو عن قصة بلاغ لطفلة أنقذت أمها؛ إذ دارت مكالمة مسجلة وحقيقية بين المسعف والطفلة، قالت فيها: “ماما تعبانة وطاحت وما قاعدة تتكلم”. وطلب حينها إرسال موقعهم عبر واتساب، والبقاء على الاتصال حتى وصول الإسعاف لمنزلهم.
استجابته لمكالمة طفلة تنقذ أمها ..
المسعف #عبدالله_المطيري من الهلال الأحمر يمثّل قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف ..
نموذج للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير. pic.twitter.com/mliGe1j8qp
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 19, 2024
وأثنى وزير الصحة فهد الجلاجل على دور المرحل الطبي عبدالله دعيج المطيري، وقال عند تكريمه: “عيني وأعين الحاضرين دمعت تأثرًا بالموقف الإنساني”، لافتًا إلى أن الإتقان والشغف يساعداننا في الوصول لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030