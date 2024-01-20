قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها

حقق المسعف عبدالله دعيج المطيري من الهلال الأحمر السعودي، نجاحاً في التعامل مع بلاغ طفلة، ساهم في إنقاذ أمها؛ ليُمثل بذلك قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف.

وقدم المسعف المطيري، نموذجًا للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير.

قصة المسعف السعودي

ونشر حساب وزارة الصحة على حسابها الرسمي في منصة (إكس) فيديو عن قصة بلاغ لطفلة أنقذت أمها؛ إذ دارت مكالمة مسجلة وحقيقية بين المسعف والطفلة، قالت فيها: “ماما تعبانة وطاحت وما قاعدة تتكلم”. وطلب حينها إرسال موقعهم عبر واتساب، والبقاء على الاتصال حتى وصول الإسعاف لمنزلهم.

استجابته لمكالمة طفلة تنقذ أمها .. المسعف #عبدالله_المطيري من الهلال الأحمر يمثّل قيم المنظومة الصحية في الشغف والإتقان والتعاطف ..

نموذج للممارسين الصحيين الذين يؤدون مهام أعمالهم اليومية بكل إنسانية ليعيش المجتمع بخير. pic.twitter.com/mliGe1j8qp — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 19, 2024

‏تعليق وزير الصحة

وأثنى وزير الصحة فهد الجلاجل على دور المرحل الطبي عبدالله دعيج المطيري، وقال عند تكريمه: “عيني وأعين الحاضرين دمعت تأثرًا بالموقف الإنساني”، لافتًا إلى أن الإتقان والشغف يساعداننا في الوصول لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030