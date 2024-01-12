قطاع غزة.. انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت

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انقطعت شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وذكرت شركات الاتصالات والإنترنت، في بيان رسمي اليوم، أن جميع خدماتها توقفت، إثر استهداف طائرات الاحتلال لأبراج الاتصالات وكوابل الإنترنت، ونفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعمل على شبكات البث والاتصالات في قطاع غزة.