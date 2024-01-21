قفزة نوعية وأرقام قياسية لـ التنفيذي

كشفت التقارير الإحصائية الصادرة عن شركة (التنفيذي) إلى تحقيقها لرقم قياسي؛ مليون مسافر بنهاية العام الماضي 2023م/ 1444هـ عبر كافة صالاتها بمختلف مطارات المملكة بنسبة زيادة بلغت أكثر من 40% عن عام 2022م، وبمعدل 165 ألف رحلة داخلية ودولية، عبر 170 وجهة في كافة أنحاء العالم؛ يأتي ذلك انطلاقًا من خطتها الطموحة في توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات راقية بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران التي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر لأكثر من 250 وجهة في العالم بحلول العام 2030.

شركة التنفيذي

يشار إلى أن شركة (التنفيذي) تعد إحدى الشركات التي بدأت أعمالها الفعلية في عام 2021م ضمن برنامج خصخصة قطاع النقل الجوي والمطارات في المملكة كأحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتسعى شركة (التنفيذي) ضمن خططها الإستراتيجية إلى تطوير الصالات والمكاتب التنفيذية والخاصة على مستوى جميع مطارات السعودية وفقًا لمفهوم عصري جديد وضمان إدارتها وتشغيلها بأفضل المعايير العالمية؛ لتكون بمثابة نقطة تحول فارقة وواجهة مشرفة لزوار مطارات المملكة العربية السعودية.

وتتولى (التنفيذي) إدارة وتشغيل جميع الصالات التنفيذية في مطارات المملكة، وتضم أكثر من 27 صالة لخدمة ضيوفها بطريقة راقية وفاخرة، وتقدم عدد من الخدمات الحصرية المتميزة والمرافق ذات الجودة العالية، كما تهدف إلى إضافة خدمات جديدة لأثراء تجربة ضيوفها بما ينسجم مع توجهاتها في تطوير وتحسين تجربة المسافرين، وتحقيق الريادة العالمية لتكون الشركة مرجعًا عالميًّا في تقديم الخدمات الفاخرة.

صالات التنفيذي

الجدير بالذكر أن شركة “التنفيذي” منذ تأسيسها وبدء أعمالها الفعلية دشنت عددًا من صالات (التنفيذي)، كان آخرها صالة التنفيذي بمطار الطائف الدولي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وبحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية في المحافظة، والتي تميزت بتصميم حديث وتطور كبير في مستوى الخدمات المقدمة التي تحاكي النهضة التنموية الشاملة غير المسبوقة في المملكة، وتقدر طاقة الصالة الاستيعابية 800.000 مسافر في السنة الواحدة، ومن المتوقع تدشين عدد من الصالات خلال العام الحالي 2024م/ 1445هـ.