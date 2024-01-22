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صعد 6 مراكز

قفزة هائلة لـ المنتخب السعودي في تصنيف الفيفا

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٠ مساءً
قفزة هائلة لـ المنتخب السعودي في تصنيف الفيفا
المواطن - محمد سمعه

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ارتقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان أمس وتأهله لثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023.

المنتخب السعودي يصعد 6 مراكز

وارتفع تصنيف الأخضر من المركز الـ56 ليصل إلى المركز الـ50 في تصنيف منتخبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وسيواجه الأخضر، منتخب تايلاند يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

المنتخب السعودي

وسيطر الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بشكل كامل على مباراته ضد منتخب قيرغيزستان الأول لكرة القدم، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 75%، في المواجهة التي حسمها بثنائية نظيفة.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن نسبة الاستحواذ التي حققها منتخب السعودية ضد قرغيزستان، هي الأكبر في بطولة كأس آسيا 2023 خلال أول جولتين.

وأضاف الاتحاد الآسيوي في بيانه: “احتلت اليابان المركز الثاني في القائمة، لكنها تعرضت للخسارة بنتيجة 2\1 على الرغم من استحواذها على الكرة بنسبة 72% أمام العراق على استاد المدينة التعليمية”.

 

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