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تقدم مجموعة من التجارب التفاعلية

قلعة ديزني تجذب الزوار والسياح

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٣ مساءً
قلعة ديزني تجذب الزوار والسياح
المواطن - واس

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تشهد منطقة “ديزني ذا كاسل”، إحدى المناطق الترفيهية الفرعية في بوليفارد سيتي، توافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح، منذ افتتاحها شهر نوفمبر الماضي.

قلعة ديزني

ويعد إنشاء قلعة ديزني في الرياض، ضمن تنويع عروض الترفيه والترويج للسياحة، حيث تقدم مجموعة من التجارب التفاعلية ليستمتع بها الزوار، منها مقابلة شخصيات ديزني المحبوبة، ومشاهدة العروض الحية الجذابة، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات سرد القصص التفاعلية؛ حيث يمكن للأطفال ارتداء ملابس الأميرة أو الأمير المفضل لديهم والشروع في مغامرتهم السحرية، بينما يمكن للكبار الانغماس في الحنين إلى طفولتهم واستعادة ذكرياتهم.

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خيارات ترفيه

وتستضيف القلعة مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه التي تلبي اهتمامات جميع الأعمار، من المسيرات المبهرة وعروض الألعاب النارية، إلى المسرحيات الموسيقية والعروض المسرحية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، والفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير، ويمكن حجز تذاكر تلك الفعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: هنا.

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