قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 150.2 مليون ريال المساحات الخضراء على مد البصر بروضة السبلة شرق الزلفي المنتخب السعودي يكرر رقمًا غائبًا منذ 2015 ستيفن جيرارد يسعى لضم نجم الاتحاد الشركة العالمية للصناعات البحرية توفر وظائف بعدة تخصصات إطلاق المخطط العام لمشروع THE RIG بمساحة تتجاوز 300 ألف متر أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 صفقة يابانية تُقرب فوفانا من مغادرة النصر هندرسون في طريقه لأياكس الهولندي
أعلنت (قوات الطوارئ الخاصة) ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول على الوظائف العسكرية المعلنة، وذلك من خلال طريقة الاستعلام الموضحة كما يلي.
ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف العسكرية المعلنة من قبل قوات الطوارئ الخاصة من خلال الرابط التالي:
“اضغط هنا“، مع ملاحظة أهمية معاودة الاستعلام في حالة تحديث النتائج.