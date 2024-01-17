قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية

أعلنت (قوات الطوارئ الخاصة) ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول على الوظائف العسكرية المعلنة، وذلك من خلال طريقة الاستعلام الموضحة كما يلي.

طريقة ورابط الاستعلام:

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف العسكرية المعلنة من قبل قوات الطوارئ الخاصة من خلال الرابط التالي:

“اضغط هنا“، مع ملاحظة أهمية معاودة الاستعلام في حالة تحديث النتائج.