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قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٨ مساءً
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت (قوات الطوارئ الخاصة) ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول على الوظائف العسكرية المعلنة، وذلك من خلال طريقة الاستعلام الموضحة كما يلي.

طريقة ورابط الاستعلام:

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول في الوظائف العسكرية المعلنة من قبل قوات الطوارئ الخاصة من خلال الرابط التالي:

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اضغط هنا“، مع ملاحظة أهمية معاودة الاستعلام في حالة تحديث النتائج.

 

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