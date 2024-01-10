قيمة المدخول السنوي لصاحب مزرعة الفقع

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استعرض المستثمر ومستزرع الفقع يوسف المطلق أسعار الفقع خلال الموسم الحالي والمدخول السنوي لصاحب المزرعة في السنة.
وقال المطلق لقناة الإخبارية: “المردود المالي عالٍ وراقٍ، وإذا كانت السنة مطيرة وجاء الفقع بدري تقل الأسعار، ولكن إذا صارت السنة ما هي مطيرة يصل دخل المزرعة مليونين سنويًّا لمدة 3 شهور، و4 كيلو من الفقع تباع بـ 3 آلاف ريال”.
يذكر أن الفقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الزبيدي، هو الفقع الأبيض المفلطح والذي يظهر على وجه الأرض، والخلاسي، وهو الفقع الأحمر وفيه نقاط سود على جوانبه، والجباة، وهو الفقع المفلطح الأشهب، وأنضرها هو الزبيدي، وأطعمها وأغلاها ثمنًا وألذها مذاقًا هو الخلاسي.
والفقع رغم أنه يحوي دهونًا لكنها دهون غير مشبعة مع عدم الاعتماد عليه اعتماد كلي بحيث يكون جزءًا من الوجبة، كما يعمل الفقع على تنشيط الجسم ودعم العضلات.