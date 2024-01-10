Icon

روما يودع كأس إيطاليا Icon جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين بفروعها الخمسة Icon قيمة المدخول السنوي لصاحب مزرعة الفقع Icon هل يكون مانشيني ثالث أجنبي يقود المنتخب السعودي لـ اللقب الـ4 في كأس آسيا ؟ Icon 4 أهداف في الشوط الأول بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد Icon قصة استقدام مواطن خطيب خادمته البنجلاديشية والتكفل بزواجهما Icon التلاعب في السيارات وقطعها غرامته تصل لـ10 ملايين ريال Icon قائمة طعام.. تشبيه لطيف من عبدالعزيز بن سلمان لحلول مواجهة التغير المناخي Icon سر طرد سالم الدوسري في مباراة فلسطين Icon التشكيل الرسمي لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
4 كيلو من الفقع تباع بـ 3 آلاف ريال

قيمة المدخول السنوي لصاحب مزرعة الفقع

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٥ مساءً
قيمة المدخول السنوي لصاحب مزرعة الفقع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض المستثمر ومستزرع الفقع يوسف المطلق أسعار الفقع خلال الموسم الحالي والمدخول السنوي لصاحب المزرعة في السنة.

وقال المطلق لقناة الإخبارية: “المردود المالي عالٍ وراقٍ، وإذا كانت السنة مطيرة وجاء الفقع بدري تقل الأسعار، ولكن إذا صارت السنة ما هي مطيرة يصل دخل المزرعة مليونين سنويًّا لمدة 3 شهور، و4 كيلو من الفقع تباع بـ 3 آلاف ريال”.

قد يهمّك أيضاً
أرقام برنامج طويق للتوظيف: أكثر من 4,000 مقابلة وظيفية لـ 700 خرّيج وخرّيجة

أرقام برنامج طويق للتوظيف: أكثر من 4,000 مقابلة وظيفية لـ 700 خرّيج...

شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة

شروط قبول طلب تملُّك العقارات في السعودية.. والأماكن المحظورة

الفقع

يذكر أن الفقع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الزبيدي، هو الفقع الأبيض المفلطح والذي يظهر على وجه الأرض، والخلاسي، وهو الفقع الأحمر وفيه نقاط سود على جوانبه، والجباة، وهو الفقع المفلطح الأشهب، وأنضرها هو الزبيدي، وأطعمها وأغلاها ثمنًا وألذها مذاقًا هو الخلاسي.

والفقع رغم أنه يحوي دهونًا لكنها دهون غير مشبعة مع عدم الاعتماد عليه اعتماد كلي بحيث يكون جزءًا من الوجبة، كما يعمل الفقع على تنشيط الجسم ودعم العضلات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم