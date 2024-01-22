قيمة مبلغ معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير أن معاش الضمان الاجتماعي سيكون للعائل بعد زيادة المعاش 1320 ريالًا بدلًا من 1100، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.
جاء ذلك ردًّا من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنصة إكس، مساء اليوم الاثنين، على استفسارات في هذا الشأن.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية: