كأس العلا للصقور 2023 .. مهرجان تراثي فريد ومشاركة دولية تعكس أهمية الصقارة في الثقافة السعودية

تعد الهيئة الملكية للعلا من الجهات الرائدة في المملكة في تعزيز ثقافة وتراث المنطقة والحفاظ عليه وتناقله عبر الأجيال، ومن ذلك تشجيع الاستثمار في قطاع التراث والصناعات ذات الصلة بتربية الصقور، إذ تمثل مسابقة كأس العلا للصقور 2023 إحدى أبرز المبادرات التي نظمتها لدعم الموروث الثقافي واستقطبت من خلالها محترفي وهواة الصقور محلياً ودولياً.

وأكد عدد من الصقارين المشاركين في كأس العُلا للصقور 2023 الدور الذي تلعبه المسابقة بتعريف العالم بثقافة الصقور وتراثها العريق والترويج للعلا كوجهة سياحية عالمية، بالإضافة لتعزيز هواية الصقارة والاحتفاء بها ونقلها للأجيال القادمة والحفاظ عليها، كما أنها تعكس بذات الوقت أهمية رياضة الصقور في ثقافة وتراث السعودية.

أشار الصقار والمعلق يوسف بن ناصر الحصيني أن أثر مسابقة كأس العلا للصقور كبير حيث شهدت الأيام القليلة التي سبقت انطلاق المسابقة عمليات شراء قويه للصقور وصل بعضها الى مليون ريال للصقر الواحد، بالإضافة لبث الحماس لدى اهل المنطقة للمشاركة بالمسابقات القادمة، مشيراً ان اسعار الصقور تختلف حسب الصقر ومهاراته وعمره ومنجزاته المختلفة ، حيث ان الفرخ يتراوح سعره بين 100 الى 300 الف ، والقرناس 800 الف إلى مليون ” من تجاوز عمره سنه حيث يكون لديه انجازات ومعرفة بالميدان ” مثمناً للهيئة الملكية تنظيمها المهرجان.

من جهته أشار الصقار ممدوح سند العنزي أن كأس العلا للصقور يشكل نوعاً من الاستثمار في الثقافة والتاريخ، ودعم استمرار هذا الموروث العريق، مشيراً أن كأس العُلا للصقور سيكون له أثر اقتصادي وسياحي هام على المنطقة ويخلق فرصة ترويجية لزيارة واستكشاف موروث وطبيعة العلا.

وقال محمد حسين الرقابي منتج صقور و مشارك بالمسابقة أن المسابقة حظيت بمشاركة من داخل وخارج المملكة ، متوقعاً في حال استمرارها بهذا المبلغ الضخم من الجوائز، تصدرها للمسابقات المقامة من نوعها كما انها ستسهم في انضمام العديد من الصقارين والمحيطين بهم لمجال الاستثمار في الصقور.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق فعاليات كأس العُلا للصقور بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، في حدث يجمع نخبة من الصقّارين المحليين والعالميين في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة. ويستمر حتى 5 يناير 2024، إذ يعد الحدث الأكبر في تاريخ مسابقات الصقور، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 60 مليون ريال سعودي.

ويحتفي كأس العُلا للصقور بالأهمية الثقافية لمفهوم الصقارة في العُلا، إذ يسلط الضوء على تراثها العريق وتاريخها الأصيل. وتتضمن البطولة فعاليات متنوعة تشمل مسابقتي الملواح والمزاين، مع مشاركة أكثر من 2000 صقار.