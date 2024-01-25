كادت تسقط فوق الرؤوس.. هبوط اضطراري لطائرة عسكرية تركية

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أجبر خلل فني طائرة تابعة للقوات الجوية التركية إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان صادر عنها: إن طائرة من طراز C-160 تابعة للقوات التركية اضطرت للهبوط اضطراريًّا أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، لافتة إلى أنها تعرضت لأضرار طفيفة.
وأشارت الوزارة إلى عدم تعرض طاقم الطائرة إلى إصابات، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز عربية”.
ووثق فيديو متداول، الطائرة العسكرية التركية خلال تحليقها منخفضة على مقربة من طريق للسيارات، وكادت تسقط فوق رؤوس المارة، لكن تفادت الأمر حتى اكتمال هبوطها الاضطراري.
BREAKING: Turkish military plane makes an emergency landing in Turkey’s Kayseri city pic.twitter.com/4csx11kK5V
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 25, 2024