كارلوس ساينز يتوج برالي داكار للمرة الرابعة

نجح السائق الإسباني المخضرم كارلوس ساينز “أودي”، في الفوز بلقب رالي داكار السعودية 2024، مع انتهاء المرحلة الـ12 والأخيرة، اليوم الجمعة.

كارلوس ساينز يحصد اللقب

وتألق كارلوس ساينز صاحب الـ61 عامًا، بشكل لافت خلال مشاركته في رالي داكار 2024، ليتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2010، 2018 و2020، كما أصبح أكبر المتوجين.

وتمكن كارلوس ساينز، من الحفاظ على صدارة ترتيب رالي داكار 2024 منذ المرحلة السادسة وحتى انتهاء المنافسات، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وأبرزهم الفرنسي سيباستيان لوب “برودرايف”.

وتعرض لوب لمشكلة ميكانيكية، تسببت في تأخره كثيرًا في المرحلة الـ11، وعانى حامل اللقب، القطري ناصر العطية من سلسلة مشاكل، فيما تسبب الحادث الذي تعرض له السعودي يزيد الراجحي في ابتعاده.

ريكي برابيك بطلًا لفئة الدراجات

على الجانب لاآخر، نجح الأمريكي ريكي برابيك “هواند”، في الفوز بلقب رالي داكار السعودية 2024، في فئة الدراجات النارية، للمرة الثانية في تاريخه، وبفارق 10:53 دقائق عن أقرب منافسيه، البوتسواني، روس برانش “هيرو”.