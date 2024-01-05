كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

حدد المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، أول صفقة شتوية يحتاجها العالمي في شهر يناير الجاري.

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ويرغب العالمي في تدعيم مركز الظهير الأيسر بضم اللاعب متعب الحربي نجم فريق الشباب، ليكون منافسًا في مركز الظهير الأيسر مع البرازيلي أليكس تيليس.

في سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية، مصير اللاعب علي الحسن مع نادي النصر في يناير المقبل.

ويُعاني الحسن من عدم اللعب بصورة أساسية مع أصفر الرياض منذ انضمام كل من الإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وكشفت التقارير أن إدارة النصر لن تُفرط في الحسن، كون المدرب البرتغالي لويس كاسترو يعتبره ورقة رابحة في الفريق.

يذكر أن الحسن كان انضم لأصفر الرياض بداية موسم 2020/ 2021، بعقد لمدة 5 مواسم قادمًا من نادي الفتح.