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تمهيدًا لعودته لقائمة النصر

كاسترو يختبر جاهزية أوسبينا

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١١ مساءً
كاسترو يختبر جاهزية أوسبينا
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير موقف حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، من العودة لقائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في يناير الحالي أو التعاقد مع حارس آخر.

كاسترو سيُحدد موقف أوسبينا

وعلق الإعلامي الرياضي علي العنزي على إمكانية عودة الحارس الكولومبي، لبرنامج “دورينا غير”، قائلًا: “لويس كاسترو قرر ضمّ أوسبينا لبعثة الصين؛ سيتحدد على إثرها إمكانية تسجيله من عدمها”.

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أوسبينا
الحارس الكولومبي

وأعاد علي العنزي، نشر تصريحه في البرنامج، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، وقال: “في حال اجتاز الفحص الميداني بنجاح.. سيتم تسجيل أوسبينا بدلًا عن فوفانا خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

وخرج أوسبينا صاحب الـ35 عامًا، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ إصابته قبل عام تقريبًا، وينتهي عقده شهر يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًّا؛ دون الحصول على موافقة العالمي.

اصابة حارس النصر أوسبينا
إصابة الحارس الكولومبي – المصدر @SPL

النصر يستعد لجولة الصين

على الجانب الآخر، يستعد النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو لخوض وديتين في جولته بالصين، حيث سيُلاقي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.

النصر في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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