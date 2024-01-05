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آلاف السعوديين سعداء باستعادة الماضي

كاسيت 90.. موسم الرياض يحيي ذكريات الماضي

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٢ مساءً
كاسيت 90.. موسم الرياض يحيي ذكريات الماضي
المواطن - فريق التحرير

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شهد مسرح أبو بكر سالم، العديد من الفقرات الغنائية المميزة في حفل كاسيت 90، التي شارك فيها عدد من نجوم مصر في حقبة التسعينيات، وهم: “مصطفى كامل وهشام عباس وإيهاب توفيق ومدحت صالح ومحمد فؤاد”.

حفل كاسيت 90

كما زيّن حفل كاسيت 90 عدد من نجوم حقبة التسعينيات في الخارج، ومنهم فريق Aqua الدنماركي النرويجي والمغنية السويدية جيني بيرجرين والمغني الألماني هاداواي.

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وقدم الفنان مصطفى قمر مجموعة من أشهر أغنياته أبرزها أغنية “السود عيونه”، وتفاعل معه الجمهور بالغناء والتصفيق.

واستهل الفنان إيهاب توفيق وصلته في حفل “كاسيت 90” بأغنية “سحراني” والتي تُعد من أشهر أغنياته في التسعينيات، بالإضافة إلى ” ملهمش في الطيب، والله عليك يا سيدي”.

أما الفنان مدحت صالح فبدأ فقرته الغنائية في حفل “كاسيت 90” بأغنية “كوكب تاني والمليونيرات وحبيبي يا عاشق”.

استعادة الماضي الجميل

وأعجب آلاف السعوديين بـفعاليات حفل “كاسيت 90″، ونشروا تغريدات على منصة “إكس” تتضمن صورًا ومقاطع فيديو من الحفل الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين: “أعشق هذا الجيل يا رب تحفظهم وترزقهم السعادة”، وأضاف آخر: “حفل جميل أعادنا لذكريات الماضي الجميل”.

وزاد ثالث: “هشام عباس لطيف لطيف ! ومصطفى قمر محبوب وقريب للجمهور الكل تفاعل معاه .. وإيهاب توفيق أيقظ الجراح بس ما قدرت أتحمل بعد ٢ الصباح وفاتني محمد فؤاد”.

 

 

وتعليقًا على فيديو صوره الفنان إيهاب توفيق أثناء الحفل، قال أحد المغردين: “أحلي من ياخذ سلفي معانا، بس نبغى في جدة؟!”.

أما مدحت صالح فقد نال ثناءً خاصًا من المعجبين، فقال أحدهم: “رغم صوته تعبان الليلة، إلا أنه أبدع والحفلة انتقلت معاه لحتة تانية خالص”.

وختم آخر: “مدحت صالح مكانه ليلة الموجي وبليغ حمدي والعندليب”.

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