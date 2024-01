كاسيت 90.. موسم الرياض يحيي ذكريات الماضي

شهد مسرح أبو بكر سالم، العديد من الفقرات الغنائية المميزة في حفل كاسيت 90، التي شارك فيها عدد من نجوم مصر في حقبة التسعينيات، وهم: “مصطفى كامل وهشام عباس وإيهاب توفيق ومدحت صالح ومحمد فؤاد”.

كما زيّن حفل كاسيت 90 عدد من نجوم حقبة التسعينيات في الخارج، ومنهم فريق Aqua الدنماركي النرويجي والمغنية السويدية جيني بيرجرين والمغني الألماني هاداواي.

وقدم الفنان مصطفى قمر مجموعة من أشهر أغنياته أبرزها أغنية “السود عيونه”، وتفاعل معه الجمهور بالغناء والتصفيق.

واستهل الفنان إيهاب توفيق وصلته في حفل “كاسيت 90” بأغنية “سحراني” والتي تُعد من أشهر أغنياته في التسعينيات، بالإضافة إلى ” ملهمش في الطيب، والله عليك يا سيدي”.

أما الفنان مدحت صالح فبدأ فقرته الغنائية في حفل “كاسيت 90” بأغنية “كوكب تاني والمليونيرات وحبيبي يا عاشق”.

وأعجب آلاف السعوديين بـفعاليات حفل “كاسيت 90″، ونشروا تغريدات على منصة “إكس” تتضمن صورًا ومقاطع فيديو من الحفل الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي.

ليلة طربية وأجواء تسعينية🔥

مع هشام عباس و Jenny from ace of base في #كاسيت_90 🎶🤩

A night of nostalgia and a 90s vibe 🔥

with Hisham Abbas and Jenny from Ace of Base at Cassette 90 🎶🤩#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/gn1Ax79YqR

— عـيشها (@Enjoy_Saudi) January 4, 2024