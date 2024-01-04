Icon

350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن Icon فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان Icon ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي Icon كاسيميرو يقترب من الانتقال للنصر Icon السعودية تدرس إصدار سندات دولية بعملات مختلفة Icon أرقام كريستيانو رونالدو في عامه الأول مع النصر Icon إدارة روما تُقرب سبينازولا من دوري روشن Icon إدراج أسهم إم بي سي في السوق الرئيسية الاثنين المقبل Icon دي بروين منفتح على الانضمام للدوري السعودي Icon 350 مليون ريال قيمة مساعدات مركز الملك سلمان لغزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال الميركاتو الصيفي المقبل

كاسيميرو يقترب من الانتقال للنصر

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٢ مساءً
كاسيميرو يقترب من الانتقال للنصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن نجم مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، قد اقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي، والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

النصر يقترب من ضم كاسيميرو

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كاسيميرو سيرحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وسيكون النصر هو وجهته في الموسم الجديد.

قد يهمّك أيضاً
جناح السعودية في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يخاطب العالم بـ7 لغات

جناح السعودية في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يخاطب العالم بـ7 لغات

وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية

وظائف إدارية شاغرة بشركة المياه الوطنية

كاسيميرو مع مان يونايتد
اللاعب البرازيلي – المصدر @ManUtd

وفي السياق ذاته، أكد موقع khelnow، أن كاسيميرو سيوقع في الصيف للنصر الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما نقل عن الصحافي علي الحربي، أن عقده سيكون حتى نهاية عام 2026.

وأشار الموقع العالمي، إلى أن النصر دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين العالميين، فبعد التعاقد مع رونالدو، ضم في الصيف مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، إيمريك لابورت وأوتافيو، وبات قادرًا على المنافسة على البطولات.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

التألق مع مانشستر يونايتد

ويُقدم كاسيميرو مستوى مميزًا مع مانشستر يونايتد، إلا أن الإصابة أبعدته عن مباريات عديدة هذا الموسم، وشارك في 63 مباراة بجميع البطولات، وسجل 11 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة، وذلك خلال 18 شهرًا.

ويرتبط النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى يونيو عام 2026، وساهم في فوزه الموسم الماضي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

كاسيميرو
اللاعب البرازيلي وتين هاج – المصدر 90min

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
السعودية اليوم

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي...

السعودية اليوم
احذروا عض أو خربشة القطط
السعودية اليوم

احذروا عض أو خربشة القطط

السعودية اليوم
جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي...

الرياضة
كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي
الرياضة

كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار...

الرياضة
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
السعودية اليوم

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الرياضة
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
الرياضة

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الرياضة