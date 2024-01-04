كاسيميرو يقترب من الانتقال للنصر

يبدو أن نجم مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، قد اقترب من مغادرة الدوري الإنجليزي، والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

النصر يقترب من ضم كاسيميرو

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن كاسيميرو سيرحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وسيكون النصر هو وجهته في الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، أكد موقع khelnow، أن كاسيميرو سيوقع في الصيف للنصر الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما نقل عن الصحافي علي الحربي، أن عقده سيكون حتى نهاية عام 2026.

وأشار الموقع العالمي، إلى أن النصر دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين العالميين، فبعد التعاقد مع رونالدو، ضم في الصيف مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، إيمريك لابورت وأوتافيو، وبات قادرًا على المنافسة على البطولات.

التألق مع مانشستر يونايتد

ويُقدم كاسيميرو مستوى مميزًا مع مانشستر يونايتد، إلا أن الإصابة أبعدته عن مباريات عديدة هذا الموسم، وشارك في 63 مباراة بجميع البطولات، وسجل 11 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة، وذلك خلال 18 شهرًا.

ويرتبط النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى يونيو عام 2026، وساهم في فوزه الموسم الماضي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.