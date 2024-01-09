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الشحن يكون بالطاقة الشمسية

كاسيو تطلق ساعة ذكية لمراقبة معدل ضربات القلب

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٨ صباحاً
كاسيو تطلق ساعة ذكية لمراقبة معدل ضربات القلب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت كاسيو عن ساعة G-Shock الجديدة الأولى لعام 2024، وهي عبارة عن ساعة محدثة من سلسلة Rangeman مزودة بالنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وجهاز رصد معدل ضربات القلب والشحن بالطاقة الشمسية.

مرونة ضد الصدمات

وصممت الشركة سلسلة Rangeman لتحمل الظروف القاسية، وتوفر المرونة ضد الصدمات والغبار والطين والماء، وذلك من أجل المغامرات في البيئات القاسية.

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وتستهدف هذه الساعة الباحثين عن الإثارة والمغامرين، وتعيد تعريف المتانة من خلال الجمع بين القوة والوظيفة، وتلبية متطلبات الاستكشاف في الهواء الطلق.

ساعة رياضية

وتعد G-Shock الجديدة من كاسيو ساعة رياضية حقيقية، مع ملفات تعريف لتتبع الأنشطة، مثل الرحلات والجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة، مع التركيز على التطبيق العملي والتحليل.

وتوفر الساعة بيانات في الوقت الفعلي، كما أنها مجهزة أيضًا بمستشعر Tripe من كاسيو، الذي يقيس اتجاه البوصلة والارتفاع والضغط الجوي ودرجة الحرارة، وهي ميزة مفيدة بشكل خاص للتأقلم مع التدريب في الظروف الحارة ومفقودة من معظم الساعات المزودة بالنظام العالمي لتحديد المواقع GPS الموجودة حاليًّا في السوق.

قياس معدل ضربات القلب

ويكتشف مستشعر معدل ضربات القلب البصري أيضًا معدل تشبع الأكسجين في الدم (وهو مقدار الأكسجين المنتشر حاليًّا في دمك مقارنةً بسعته القصوى)، الذي قد يتأثر بعوامل تشمل صحتك العامة ونشاطك.

ولا تعد الساعة مخصصة للاستخدام في تشخيص المرض أو بصفتها جهازًا طبيًّا، مع أنها قد تكون أداة مفيدة للمساعدة في الحفاظ على الصحة العامة. وتستطيع الساعة مراقبة العوامل، التي تشمل حالة النوم وحالة التعافي من النوم وحالة الجهاز العصبي اللاإرادي، مما يعطي مؤشرًا جيدًا لمدى تعافي جسمك من أنشطتك اليومية، إذ تعد الراحة جزءًا مهمًّا من التدريب.

رؤية الإشعارات

ويمكنك أيضًا رؤية الإشعارات من هاتفك عبر البلوتوث، ويشمل ذلك تفاصيل المكالمات الواردة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ومنشورات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الرسوم البيانية للمد والجزر والمناطق الزمنية.

ويعتمد الأداء الحقيقي لعمر البطارية على كيفية استخدامك للساعة، إذ إنها توفر أوقاتًا قصوى تصل إلى نحو 14 ساعة في وضع المعدل المرتفع مع النظام العالمي لتحديد المواقع GPS ومراقبة معدل ضربات القلب بشكل مستمر، وشهرين في وضع الساعة مع مراقبة معدل ضربات القلب.

الشحن بالطاقة الشمسية

ويضمن الشحن بالطاقة الشمسية بقاء عرض الوقت حتى مع انخفاض طاقة البطارية، وتعمل الإضاءة الخلفية Super Illuminator LED على تحسين إمكانية القراءة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتأتي الساعة بخيارين لونين، هما الأسود GPR-H1000-1 والأصفر GPR-H1000-9، ويكون كلاهما متاحًا للطلب مباشرة من موقع كاسيو بحلول تاريخ 19 من يناير، وذلك بسعر يبلغ 500 دولار.

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