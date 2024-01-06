كتلة باردة تتركز على أجزاء واسعة من السعودية

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توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني تراجع درجات الحرارة بسبب تركز كتلة باردة على أجزاء واسعة من السعودية.
حسب النماذج العددية للطقس متوقع خلال إجازة منتصف الفصل للطلاب والطالبات للعام 1445هـ، تمركز كتلة باردة على أجزاء واسعة من المنطقة الوسطى والصمان والدهناء وشمال المنطقة الشرقية تمتد حتى المناطق الجنوبية الغربية من السعودية بما فيها المرتفعات الجبلية وشرقها وعلى سبيل المثال العاصمة الرياض.
وتابع : متوقع أن تصل الحرارة فجرًا من 6 إلى 7 درجات وخارج المدن والمرتفعات الجنوبية من الممكن أن تقترب من ” الصفر المئوي ” إلا أن يصرفها الله وعموماً متوقع أجواء جيدة معتدلة نهاراً، باردة ليلاً على المناطق السابقة ولا يمنع التنزه في البراري خاصة في النهار واحتاطوا في الملابس ليلًا مع خيمة أو غرف أو الرجوع ليلاً على معظم المناطق واحرصوا على الأذكار الشرعية فهي ذكر لله وتحفظكم بحفظه واستمرار فرصة الأمطار – إن شاء الله – على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب منطقة مكة مع حبات برد.