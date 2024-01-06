Icon

وجهة ليجا تستهدف دعم السياحة المستدامة في السعودية Icon إطلاق كائنات فطرية نادرة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon سببان وراء رغبة جوردان هندرسون في مغادرة الاتفاق Icon كتلة باردة تتركز على أجزاء واسعة من السعودية Icon بسعر يبدأ من 20 ريالًا .. رابط حجز تذاكر مباراة الشباب ضد روما الإيطالي Icon جمال عارف : أين الصفقات الـ10 المنضمين لـ الاتحاد ؟ Icon إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والباحة Icon موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة Icon  موسم الرياض يستضيف روما لمباراة عالمية ضد الشباب Icon استضافة إكسبو 2030 ثمرة دعم وقيادة ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تراجع الحرارة في بعض المناطق 7 درجات

كتلة باردة تتركز على أجزاء واسعة من السعودية

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٣ مساءً
كتلة باردة تتركز على أجزاء واسعة من السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني تراجع درجات الحرارة بسبب تركز كتلة باردة على أجزاء واسعة من السعودية.

حسب النماذج العددية للطقس متوقع خلال إجازة منتصف الفصل للطلاب والطالبات للعام 1445هـ، تمركز كتلة باردة على أجزاء واسعة من المنطقة الوسطى والصمان والدهناء وشمال المنطقة الشرقية تمتد حتى المناطق الجنوبية الغربية من السعودية بما فيها المرتفعات الجبلية وشرقها وعلى سبيل المثال العاصمة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
القنوات الناقلة لـ مباراة لاس بالماس ضد برشلونة

القنوات الناقلة لـ مباراة لاس بالماس ضد برشلونة

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام

تراجع درجات الحرارة

وتابع : متوقع أن تصل الحرارة فجرًا من 6 إلى 7 درجات وخارج المدن والمرتفعات الجنوبية من الممكن أن تقترب من ” الصفر المئوي ” إلا أن يصرفها الله وعموماً متوقع أجواء جيدة معتدلة نهاراً، باردة ليلاً على المناطق السابقة ولا يمنع التنزه في البراري خاصة في النهار واحتاطوا في الملابس ليلًا مع خيمة أو غرف أو الرجوع ليلاً على معظم المناطق واحرصوا على الأذكار الشرعية فهي ذكر لله وتحفظكم بحفظه واستمرار فرصة الأمطار – إن شاء الله – على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب منطقة مكة مع حبات برد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم