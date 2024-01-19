كتلة قطبية باردة تشهدها أجواء السعودية آخر الأسبوع

كشف محلل الطقس عادل القازنلي عن درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل.

وقال القازنلي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: “معظم مناطق المملكة أجواؤها هادئة ومستقرة وتحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة التي تتسبب في انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأحد والاثنين المقبل، ثم تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًّا”.

كتلة قطبية

وتابع: “في آخر الأسبوع القادم هناك كتلة قطبية باردة تشهدها أجواء المملكة، وتنخفض على إثرها درجات الحرارة، وقد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على المناطق الشمالية من المملكة”.