برغر الجراد في القصيم القبض على شخص تحرش بآخر في مكة المكرمة كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق كتلة قطبية باردة تشهدها أجواء السعودية آخر الأسبوع المدني: احذروا القاتل الصامت إنشاء 3 مراكز للأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى في عسير كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا تحقق بعد 17 سنة .. رقم مميز لـ أيمن حسين بعد فوز العراق ضد اليابان
كشف محلل الطقس عادل القازنلي عن درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل.
وقال القازنلي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: “معظم مناطق المملكة أجواؤها هادئة ومستقرة وتحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة التي تتسبب في انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأحد والاثنين المقبل، ثم تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًّا”.
وتابع: “في آخر الأسبوع القادم هناك كتلة قطبية باردة تشهدها أجواء المملكة، وتنخفض على إثرها درجات الحرارة، وقد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على المناطق الشمالية من المملكة”.