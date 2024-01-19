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كتم الهم قد يسبب الجلطة

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
كتم الهم قد يسبب الجلطة
المواطن - فريق التحرير

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أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الانفعالات النفسية الشديدة قد تُضعف القلب وتسبب الجلطة.

وقال النمر في تدوينة له عبر منصة إكس: إن الوقاية من هذه الانفعالات تشمل:

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1- فضفض لمن تحب.

2- اطلب المساعدة ممن حولك.

3- فكّر بطريقه إيجابية.

كما حذر استشاري أمراض القلب من الاستسلام للحزن وكتم الهم.

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