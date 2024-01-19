ماذا قال جوردان هندرسون عن الاتفاق والدوري السعودي بعد انضمامه لـ أياكس ؟ كتم الهم قد يسبب الجلطة لقطات من ليلة صلاح الشرنوبي بعدسة “المواطن” شروط جديدة ومخففة للحصول على الجنسية الألمانية رونالدو بعد فوزه بجائزة جلوب سوكر: استمروا في دعم النصر إندونيسيا تهزم فيتنام بهدف برغر الجراد في القصيم القبض على شخص تحرش بآخر في مكة المكرمة كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق
أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الانفعالات النفسية الشديدة قد تُضعف القلب وتسبب الجلطة.
وقال النمر في تدوينة له عبر منصة إكس: إن الوقاية من هذه الانفعالات تشمل:
1- فضفض لمن تحب.
2- اطلب المساعدة ممن حولك.
3- فكّر بطريقه إيجابية.
كما حذر استشاري أمراض القلب من الاستسلام للحزن وكتم الهم.