كتم الهم قد يسبب الجلطة

أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الانفعالات النفسية الشديدة قد تُضعف القلب وتسبب الجلطة.

وقال النمر في تدوينة له عبر منصة إكس: إن الوقاية من هذه الانفعالات تشمل:

1- فضفض لمن تحب.

2- اطلب المساعدة ممن حولك.

3- فكّر بطريقه إيجابية.

كما حذر استشاري أمراض القلب من الاستسلام للحزن وكتم الهم.