كرة نارية ملتهبة تسطع في سماء اليابان

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وثق مقطع فيديو متداول كرة نارية ملتهبة في سماء اليابان، وتحديدًا فوق الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد.
وأظهرت اللقطات كرة نارية لامعة في السماء في فترة الصباح تتحرك بسرعة لبضع ثوانٍ قبل أن تختفي، حيث سقطت في مكان لم يحدد بعد، وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.
وقال شهود عيان، معظمهم من منطقة كانتو، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم سمعوا صوت انفجار.
ونقلت الوكالة الروسية، عن دايتشي فوجي المتخصص في علم الفلك ويعمل في متحف التاريخ المحلي لمدينة هيراتسوكا اليابانية، إن الكاميرات المثبتة في منزله في مدينة هيراتسوكا، وكذلك من كاميرا في مدينة فوجي في محافظة شيزوكا التقطوا الكرة النارية وهي تسطع في السماء.
وأضاف فوجي أن الكرة النارية كانت تحلق بسرعة 42.4 كيلومترا في الثانية، وامتد مسار سقوطها من خليج ساجامي إلى محافظة ناجانو، حيث اصطدم بالأرض في مكان لم يحدد.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان مشاهد لـ"كرة نارية" ملتهبة في السماء فوق الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، لكن مكان سقوطه لم يحدد بعد. pic.twitter.com/b1Ya0uJSKP
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 15, 2024