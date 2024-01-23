كريستيانو رونالدو بعد تأجيل مباريات النصر في الصين: حزين للغاية

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن حزنه الشديد، وذلك بعد تأجيل مباريات الفريق الودية في الصين.

رد كريستيانو رونالدو

وقال رونالدو في مقطع فيديو مصور: “كما تعلمون هناك بعض الأشياء في كرة القدم التي لا يُمكن التحكم فيها، أشعر أنني في بيتي منذ أن وصلت إلى الصين، ولكن أعتذر حقًا للمشجعين الصينيين على عدم قدرتي على اللعب بسبب الإصابة”.

وتابع النجم البرتغالي: “سوف أعود أنا وفريقي مرة أخرى إلى الصين للعب وأجعل الشعب الصيني سعيدًا، هذا هو هدفي لأني أحب أن ألعب من أجلكم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نادي النصر عن تأجيل مباراتيه الوديتين في الصين أمام فريقي شنغهاي وتشجيانج حيث كان من المقرر إقامة المباراتين يومي 24 و 28 يناير.

وجاء بيان العالمي كالتالي عبر حسابه في منصة ” إكس” : “يُحزننا أن نعلن أنه ولسوء الحظ ولأسباب خارجة عن سيطرة أصفر الرياض، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و 28 يناير إلى موعد سيحدد لاحقًا”.

وأضاف البيان: ” لقد جئنا هنا إلى مدينة شينزين الصينية مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم في الصين وتحديدًا لمشجعي النصر وقائده كريستيانو رونالدو، مع أخذ ذلك في الاعتبار بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين السعودية والصين، ونحن كفريق سعودي مستعدون لاستكمال معسكرنا في الصين والبقاء في سينزين تلك المدينة التي رحبت بنا ترحيبًا كبيرًا علاوة على ذلك اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن في الصين”.

واختتم البيان: “لقد أظهر النصر دائمًا التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر بفريقه الكامل بما في ذلك رونالدو للمشاركة في تلك الجولة”.